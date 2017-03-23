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選舉結怨 恆春漁會總幹事率眾控告議員恐嚇

恆春漁會當權派率支持者到屏東地檢控告縣議員張榮志涉嫌恐嚇，並拉布條抗議。（記者李立法攝）

2017-03-23  15:09

〔記者李立法／屏東報導〕恆春漁會選後餘波盪漾，漁會總幹事鍾玉芬今天率領支持者到屏東地檢署抗議「黑道議員聚眾欺負婦女」，並控告縣議員張榮志恐嚇；張榮志反批鍾玉芬的指控是子虛烏有，當權派選舉落敗後，還對漁會財產進行重大處分，引發漁友反彈。

恆春漁會18日選舉會員代表，在野派以17席對16席，1席之差險勝當權派，選前兩派人馬針鋒相對，選後餘波盪漾，今天早上，漁會總幹事鍾玉芬率領10多位支持者到屏東地檢署控告縣議員張榮志涉嫌妨害自由及恐嚇，眾人並拉起白布條表達抗議。

鍾玉芬說，選舉當天，各投開票所前都有不明人士「站崗」，選舉結束後她回漁會辦公室處理公務，張榮志卻率眾到漁會干擾漁會人員辦公，甚至還包圍她不讓她離去，讓她心生畏懼，為避免屏東淪為黑道故鄉，她決定向司法單位尋求正義庇護。

張榮志說，漁會當權派舉選落敗後，應將重大決策交由新產生的會員代表大會或理監事會議去處理，但鍾玉芬等人卻急著處分漁會重大資產，結果被漁友發現，引起相當大的反彈，漁會前人群越聚越多，他接到通知到場，擔心場面失控，趕緊報警，對鍾玉芬莫須有的指控，他不排除提告反擊。

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  • 張榮志反批惡意抹黑，不排除提告反擊。（記者李立法攝）

    張榮志反批惡意抹黑，不排除提告反擊。（記者李立法攝）

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相關關鍵字： 屏東縣議員張榮志 張榮志 恆春漁會 恐嚇 選舉糾紛 鍾玉芬
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