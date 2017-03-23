漁民誤捕海龜 海巡協助野放

2017-03-23 14:54

［記者王秀亭／台東報導〕台東金樽漁港漁民今天上午出海作業收網時，1隻海龜被魚網纏繞而誤捕上船，漁民再回港內交給海巡署八二大隊，經台東縣政府農業處保育人員判斷為保育類綠蠵龜，因活動正常且無外傷，海巡隨後進行野放。

誤捕綠蠵龜的漁船今天上午在東河鄉七里海灘近海處發現，漁民發現後先割除漁網，回到港內立即交由海巡人員協助。

海巡署八二大隊表示，這隻綠蠵龜身長約51公分，寬有37公分，漁民將綠蠵龜送至安檢所時，其生命力良好，且無明顯外傷，也無魚鈎勾住，立即用海水保持海龜身體濕溫，並通報縣府同業處保育科。

縣府農業處檢視後，已交由海巡人員在附近海灘進行野放，保育科表示，這是今年台東縣境發現的第9隻海龜。