「你這樣拍我會興奮」 女告前男友破功

2017-03-23 14:19

〔記者謝君臨／台北報導〕陳姓女子與黃姓男友分手後，去年底在色情網站上看到2人的性愛影片，陳女指控遭黃男偷拍，提告黃男涉妨害秘密、恐嚇罪，但台北地檢署檢察官勘驗全長約80秒的影片，發現陳女對著鏡頭說：「很舒服」、「你這樣拍我會興奮」，認定陳女知情，再加上陳女也提不出遭恐嚇的證據，檢方因而將黃男不起訴。

陳女指控，她與黃男交往期間，2人曾多次前往汽車旅館親熱，後來2人因興趣不合分手，不料去年底友人卻告訴她，色情網站上有她與前男友的性愛影片，她一看驚覺竟遭黃男偷拍，質問黃男又被恐嚇要求不准分手，憤而提告。

檢察官傳喚黃男出庭，他矢口否認犯行，辯稱他在2年前透過援交認識陳女，雙方一拍即合，不論是心靈或肉體都很契合，2人時常上汽車旅館親熱，事後他都有付錢，拍攝性愛影片時陳女知情，他也曾將影片傳給陳女觀看，但從未將影片上傳網路，不解陳女為何對他提告。

檢察官勘驗陳女所提供的性愛影片，發現當時黃男手持相機，拍攝2人性愛過程，期間陳女曾對著鏡頭說：「很舒服」、「你這樣拍我會興奮」，雖然影片全長僅約80秒，但足以證明陳女知情被拍；此外，因陳女提不出曾遭黃男恐嚇證據，檢方因而認定罪嫌不足，將黃男不起訴。