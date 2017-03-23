毒蟲蹲苦窯「深造」8年 出獄改槍牟利

2017-03-23 14:23

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹縣葉姓男子因槍砲、毒品案入獄，在苦窯蹲了8年多「深造成功」，一個多月前出獄，靠改槍、變賣毒咖啡包牟利，為躲避警方查緝，葉男出門還將毒品藏在女用包包內，但仍被警方掌握線索，23日前往葉男租屋處埋伏，順利將他逮捕，並起獲改造手槍半成品與一批毒咖啡包。

警方調查，33歲葉男先前犯下毒品、槍砲案，入獄服刑8年多，卻疑似在苦窯接受「高人」指點，習得改槍技術，加上他得知毒咖啡包在市面上正夯，好不容易熬到出獄，便靠販毒與改槍維生。

警方指出，葉男出獄後怕再犯案被逮，幾乎都暫住在朋友提供的套房，住處擺滿改槍工具，為躲避警方查緝，葉男還刻意將毒咖啡包裝成面膜隨身包，藉由晚間出沒在夜店與KTV，藉機向人兜售。

葉男事業越做越大，逐漸在外興起知名度，加上他曾在外打架鬧事，終究引起警方注意，經跟監後掌握他販毒與改槍的情資。

新竹市警一分局偵查隊、刑事局偵查第四大隊第一隊等單位，22日傍晚前往葉男位於竹縣住處埋伏準備逮人，但葉男卻直到今天早上才出門，還背著女用包包，警方見狀立刻現身將他逮捕，在包包內起出65包毒咖啡包，並在其住處搜出改造手槍半成品、毒品吸食器等。

警方指出，葉男今年2月才結束8年多的牢獄刑期，目前仍在假釋期間，他先以每包200元購入毒咖啡包，再用400元賣出，未料錢還沒賺飽就被警方逮捕，訊後依槍砲、毒品罪嫌送辦。

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