刑事局中打大隊長許正道驟逝 同仁嘆痛失刑事長才
〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心大隊長許正道昨晚驟逝，同仁得知都感到相當震驚，多名隊長說，大隊長個性沈穩，秉持當刑警就是要辦大案、破大案的理念，從警期間破案無數，但對同仁總是以鼓勵代替苛責更不吝經驗傳承，頗有老刑警的風範，如今辭世令人不捨。
許正道是警大49期畢業，曾任南投縣刑大隊長、省刑大組長、刑事局組長、台北市警察局少年隊長及刑大隊長，於民國100年調至刑事局六大隊（中部犯罪打擊中心）擔任副大隊長、104年調升大隊長，任內偵破竹聯幫天龍堂吸收學生校園簽賭案，逮捕涉嫌綁架車商的台中角頭「要命小方」方敏懿，破獲嘉義縣竹崎鄉長王焜弘，買凶殺害與其前妻過從甚密的警員林進忠等社會重大案件。
據了解，許正道在台北任職期間曾罹患腎臟疾病並曾洗腎，後來病情逐漸穩定，到中打任職期間健康狀況並沒有異狀，副大隊長蔡燕明今天表示，大隊長前天下午突然臉色蒼白精神不濟，只向同仁說肚子不舒服，昨天就請假在家休息。
沒想到昨天晚間9時許突因身體不適由家人送醫急救，醫院發現他有心臟衰竭、心律不整及高血壓，經搶救仍在晚間10時20分宣告急救無效，享年57歲，同仁透露，大隊長長期從事刑事工作，「應是長期壓力導致積勞成疾」。
蔡燕明說，大隊長對同仁如同兄弟，最近同仁借提人犯到南投山區取槍卻發生嫌犯墜谷脫逃事件，他對為治安打拚辦案辛勞同仁總是以鼓勵代替責備，激勵士氣，也帶領同仁偵破多起重大刑案，已偕同相關幹部協助家屬處理後事。
多名隊長說，大隊長個性沈穩，秉持當刑警就是要辦大案、破大案才對治安有意義的理念，從警期間破案無數，但對同仁總是以鼓勵代替苛責，更不吝經驗傳承學弟妹，頗有老刑警嫉惡如仇的風範，如今辭世無異讓警界痛失刑事長才，令人不捨。
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