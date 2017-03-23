生死2秒！警車追騎士撞2車4傷 影像曝光

2017-03-23 14:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天清晨6時30分許，彰化市中山路發生警車與轎車碰撞的交通事故，1輛彰化警分局民族路派出所警車，疑為了追前方1輛機車，經過紅綠燈丁字路口時，疑闖紅燈，瞬間2秒在馬路口就與2輛綠燈通行的轎車發生碰撞事故，3位民眾與1名員警因此受傷，所幸傷勢輕微，4人經送醫救治後都無大礙。

警方初步調查並表示，由民族所廖姓員警駕駛巡邏車，與林姓員警執行巡邏勤務時，發現1輛由名身分可疑的男子騎乘的機車，警車隨後一路追，沿著彰化市仁愛路追到中山路丁字路口準備左轉時，剛好有2輛由中山路行駛而來通過丁字路紅綠燈口的轎車發生碰撞，其中一輛由彭姓女駕駛和她的兒子撞傷頭部，另一輛潘姓男駕駛與林姓員警肢體挫傷，4人經送醫包紮治療。

警方轉述轎車駕駛的說法，當時，中山路與仁愛路口的丁字路口，中山路綠燈通行，轎車司機綠燈沿中山路直行，不料，轎車越過紅綠燈馬路不到一半，突然間，警車從仁愛路口闖越而來，瞬間1、2秒，碰撞就發生了。

一開始，警方聲稱警車是為追逐闖紅燈的機車騎士，後改口表示，員警執勤追逐可疑男子，該男子身分警方掌握中，個資法無法透露該名男子的身分，全案仍由警方調查中。

相關影音（警方提供）