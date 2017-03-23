生死2秒！警車追騎士撞2車4傷 影像曝光
2017-03-23 14:18
〔記者張聰秋／彰化報導〕今天清晨6時30分許，彰化市中山路發生警車與轎車碰撞的交通事故，1輛彰化警分局民族路派出所警車，疑為了追前方1輛機車，經過紅綠燈丁字路口時，疑闖紅燈，瞬間2秒在馬路口就與2輛綠燈通行的轎車發生碰撞事故，3位民眾與1名員警因此受傷，所幸傷勢輕微，4人經送醫救治後都無大礙。
警方初步調查並表示，由民族所廖姓員警駕駛巡邏車，與林姓員警執行巡邏勤務時，發現1輛由名身分可疑的男子騎乘的機車，警車隨後一路追，沿著彰化市仁愛路追到中山路丁字路口準備左轉時，剛好有2輛由中山路行駛而來通過丁字路紅綠燈口的轎車發生碰撞，其中一輛由彭姓女駕駛和她的兒子撞傷頭部，另一輛潘姓男駕駛與林姓員警肢體挫傷，4人經送醫包紮治療。
警方轉述轎車駕駛的說法，當時，中山路與仁愛路口的丁字路口，中山路綠燈通行，轎車司機綠燈沿中山路直行，不料，轎車越過紅綠燈馬路不到一半，突然間，警車從仁愛路口闖越而來，瞬間1、2秒，碰撞就發生了。
一開始，警方聲稱警車是為追逐闖紅燈的機車騎士，後改口表示，員警執勤追逐可疑男子，該男子身分警方掌握中，個資法無法透露該名男子的身分，全案仍由警方調查中。
相關影音（警方提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」
- 經典賽Live》美國8：0波多黎各 全場比賽精華
- 猿隊季前分析》大王扛主砲 「猿」助投手
- 蘋果AMOLED手機 LGD最快明年供貨
- 經典賽》哭笑不得！ 精選本屆5大烏龍球（影音）
- 明年縣市長選舉提名╱非執政縣市 民進黨由主席徵召
- 男兒淚和解大平台 徐乃麟道歉利菁爽了
- 雙城觀光地區發展 12家民宿獲認證
- 中國鄉村銀行爆債務違約 人行挹資搶救
- 英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 5死40傷
- 1：28的戰爭 日本光榮落敗
- 封防汛道測試防撞桿 廠商觸法
- 夜夜夢見祖先... 一查驚見祖墳被當無主墓起掘
- 食安》切好水果營養打折？隔夜飯致癌？養師解答
- NBA》林書豪新搭檔？ 籃網有意網羅活塞主力後衛
- 學起來！設計系這樣做「恐龍裝」
- 賭王千金的平民日常 搭地鐵擠路邊攤挑貨
- NBA》魏少單季35度大三元 雷霆對七六人跨季16連勝
- 周嘉麗因病感悟 勾2男籲愛要及時
- 公司法草案4月出爐 立院拚7月排審
- KANO園區進度落後 嘉市府催6月底前完工
- 勞基法函釋逾800條 工總：像800個地雷
- 「兩國論」是髒字眼？ 時力和橘委互嗆
- 中國海平面創36年新高 長江口未來恐淹到南京
- 產學合作修復 百年青花瓷瓶再現
- 挖土機「漏油」 污染暖暖溪水源地
- 南韓世越號睽違3年 船身浮出水面
- 降雨下午趨緩！吳聖宇：明日天氣穩定
- 北台灣10大代銷排行榜出爐 海悅蟬聯10年摘冠
- 蘇治芬秘書農會選舉涉賄 50萬交保
- 低接買盤進場 台股力守9900點
- 金高恩叔姪戀8個月玩完
- 華信台北-金門航線 4月起增開早去晚回班機
- （影片）超神！《冰與火之歌》雕在2毫米鉛筆超細緻！
- 茄子蛋反映遭侵權反被恐嚇-內神通外鬼? 立委要文化部徹查
- 37歲元祖妖精嫁企業家嫩夫 好姊妹合體當伴娘
- 52歲張曼玉感情受創 被爆孤伶隱居
- 校舍改建 關西國小將迎天際線
- 印製里民電話簿 遭陳情洩個資
- 歡樂兒童月 上百親子活動可體驗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：生死2秒！警車追騎士撞2車4傷 影像曝光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分