罵博士候選人「白癡」 判賠3萬元

2017-03-23 14:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕大學畢業任職外商公司的陳姓男子，2014年接獲父母親與擔任公務員的吳姓博士候選人相撞車禍受傷消息，他抵達現場時，怒罵吳男「白目」、「白癡」、「旱溪沒蓋子可跳下自殺」等語，吳男提告並索賠60萬元，陳男宣稱這是得知父母受傷的正常反應，「願以最高規格跪著道歉」，台中高分院認為，陳男一時氣憤而出言不遜，吳男損害有限，判決賠償3萬元確定。

判決書指出，吳男是中階公務員，也是台中市一所私立大學的博士候選人，2014年11月6日他開車與陳姓夫妻相撞，陳男聞訊趕來，得知父母親受傷，當場怒罵吳男「白目」、「白癡，不會開車」，又在警局內罵「台灣就是有你這種人才會亂，你們應該抓去關」。

吳男怒告妨害名譽罪，台中地檢署偵查時，陳男說，他不記得怒罵吳男，陳男是「以興訟為業」、「都幾歲的人了，為小事跑法院。」、「我在外商公司上班，沒有時間理會此事」。

刑事部分，陳男依妨害名譽罪判處罰金6000元，民事部分，吳男對陳男在現場與警局怒罵的「白目」等3句話，求償30萬元，又針對陳男在地檢署指吳男「以興訟為業」等，求償30萬元，共計60萬元。

吳男強調，陳男在外商公司上班，卻缺乏法治精神及反躬自省能力，他才會提出告訴，且拒絕接受道歉；陳男答辯說，他雖於案發時任職外商公司，但案發後離職失業1年，現在擔任保全，月薪不到3萬元，他願下跪向吳男道歉，吳男卻不接受，這起民事訴訟無異逼他走向絕路。

台中地院一審判決賠償3萬元，吳男不服上訴，聲明在3萬元之外，陳男還要再賠57萬元，共索賠60萬元，台中高分院二審認為，陳男在地檢署的答辯之詞，受訴訟防禦權的保護，又是在不公開的偵查庭，這部分無侵權之虞，不需賠償。

至於在現場與警局辱罵的3句話，二審認為，陳男見父母親車禍受傷，一時氣憤、思慮不周而出言不遜，吳男受到的損害有限，應賠償3萬元方屬公允，全案確定、不能上訴。