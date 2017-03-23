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拿不到父親2百萬遺產 兒子怒告同居人詐領

2017-03-23  14:04

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區57歲吳姓男子，多年前罹病後身體狀況每況愈下，31歲兒子平時不僅不來往還未善盡照護責任，遂交代58歲彭姓同居人其死後將名下將近2百萬財產全部交給老父親，不要留給兒子；今年1月吳男辭世，彭女依約定到銀行匯款，讓拿不到遺產的兒子氣得提出偽造文書、竊盜罪。

遭指控的彭女日前到案，她滿腹委屈地向警方表示，死者生前曾與她一同參加民間互助會，一人繳一半，口頭協議繳完後要將15萬全部給她，吳男過世後她依約定領出自己所有的15萬元，其餘198萬也依照吳男口頭交代全部匯給老父親，沒想到因此挨告。

吳男其他家屬也頻頻替彭女喊冤，死者兒子平時對於父親不聞不問，聽聞父親染上重病也沒有探視跟照料，臥病期間全都是彭女照料，日前吳男臨終前親口交代要將遺產全部留給老父親，全家人都有聽到，彭女照辦卻挨告，讓家屬非常無奈，頻頻緩頰，警方表示，因死者兒子堅持提告，警方受理後也只能依偽造文書、竊盜罪嫌將彭女移送法辦。

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  • 拿不到父親遺產，兒子氣得到警局控告同居人詐領，圖為新莊分局外觀。（記者曾健銘攝）

    拿不到父親遺產，兒子氣得到警局控告同居人詐領，圖為新莊分局外觀。（記者曾健銘攝）

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相關關鍵字： 偽造文書 詐領 遺產
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