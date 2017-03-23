中山高同一路段 2天連2起火燒車

昨天下午北斗交流道附近發生一起火燒車意外。（記者顏宏駿翻攝）

2017-03-23 13:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕巧合？國道中山高北斗交流道附近，昨天下午才發生一起小貨車火燒車意外，今天上午再度發生一起小貨車自撞護攔翻落邊坡起火的意外，連續2天都在北斗交流道附近，都是火燒車，又都是小貨車，連員警都覺得太巧合了！

昨天下午一名李姓小貨車駕駛，開車北上，過北斗交流道不久便聽到疑似排氣管觸地的怪聲，趕緊將車停靠路肩，隨即發現車底起火，他想用車上的滅火器救火，但火勢猛烈，才幾分鐘的時間車子燒得只剩焦黑的骨架。

無獨有偶，今天上午在南下222公里處，也就是過北斗交流道2公里處，王姓小貨車司機，不知何故，自撞護欄，車子硬是翻越護欄，掉落邊坡，墜落平面道路起火燃燒，駕駛趕緊逃出駕駛座，經送彰化秀傳醫院，沒有生命危險。

一連2天發生火燒車意外，都在北斗交流道附近，令處理的員警也覺得「巧合」，警方說，好在駕駛都沒事，是不幸中的大幸。