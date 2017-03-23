律師當「兼職法官」遭質疑 司改委員：律師值得信任

2017-03-23 13:53

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第三分組召開第三次會議，討論建立「兼職法官」與「定期法官」制度，與會委員、法務部參事陳瑞仁質疑，若由正在執業的律師來擔任兼職法官，會不會有利益衝突的問題？另名委員、台北律師公會常務理事尤伯祥回應「律師不是那麼不值得被信任」。

陳瑞仁指出，若由退休的檢察官或法官回來當「兼職法官」，可彌補人力缺口，但若是正在執業中的律師兼職法官，或許會面臨利益衝突？此外，兼職或定期法官不是終生職，中立性會不會備受挑戰？

尤伯祥聽了，直接點名陳瑞仁說「律師不是那麼不值得被信任」，要他相信律師的專業。

司法院代表解釋，依照特殊案件，引進具有專業的兼職法官參與審判，可解決法官專業不足的問題，譬如：相關業界的資源可以直接帶進來，補充法官這方面的不足。

尤伯祥認為，目前我國法庭採專家證人制度，檢辯雙方可詰問專家證人，但若引進專家當兼職法官，直接參與審判，被告如何行使提問？因此目前應解決的問題是法官在職進修問題，應賦予他們更專業的知識。

高等法院法官林孟皇則贊成引進學者當兼職法官，認為可增進學界跟實務界有交流，對雙方都有益處。

台灣大學法律學院教授林鈺雄質疑，若一個人連國家考試都考不上，或是成績吊車尾，到了一間大學任教，卻可以藉此來當兼職法官，這樣民眾安心嗎？

新台灣和平基金會執行長馮賢賢認為，專家當證人較妥適，若直接當兼職法官，恐有疑慮，建議兼職法官應具備法律人身分。

雙和醫院神經外科醫師劉恆維、成功大學法律學系教授李佳玟、華亞協和法律事務所律師陳重言、台灣社會福利總盟秘書長孫一信等委員，均認為由法律人擔任兼職或定期法官較合適。

游伯祥進一步表示，可讓律師等法律人當兼職法官，先處理較小的案件，如課處金額不高的罰鍰、罰金案件，或金額不大的小額民事訴訟。

第三分組召集人瞿海源將「建立由法律人擔任兼職法官及定期法官制度」交付表決，獲得全數20名委員通過，為我國法官晉用制度，開啟新頁。