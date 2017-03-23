這款朋友！ 騙失智症婦人上百萬 惡男入獄加判賠

2017-03-23 13:40

〔記者楊國文／台北報導〕從事直銷的曾姓男子，見友人林姓婦人罹患失智症且智力退化病情，誘使她簽署代購健康食品等委託書，並持林婦交付的金融卡盜領115萬多元，直到林婦女兒察覺母親帳戶被異常提款後查知提告。刑事部分，曾男已被判9月徒刑定讞，並先返還30萬元，高等法院今再判曾男應支付85萬多元給林婦確定。

判決指出，曾男和林婦認識多年，林婦於103年4月被診斷出罹患無併發症的動脈硬性痴呆症、阿茲海默症、老年性腦退化等失智病症，有智力退化，辨識能力顯有不足情形，曾男對此知之甚詳，竟於103年10月15日誘使林婦簽署委託書，假借受託辦理提款、代購健康食品等事宜名義，林婦信以為真，將銀行金融卡和密碼交給曾男提款。

曾男立即於103年10月15日下午起到104年2月，分16次從自動提款機，盜領林婦帳戶內款項共115萬多元。案經林婦女兒查覺母親帳戶被異常提款，全案曝光，對曾男提告。

曾男否認詐欺，辯稱不知道林婦精神狀況不佳，她是在意識清楚情形下，將金融卡與密碼交其代為提領，且依她的指示代為購買健康食品。

但高院認為，依醫院診斷資料，林婦當時因智力退化，已有辨識能力不足情事，林婦應訊甚至答稱並未將金融卡交給他人，也未委託別人提款，認定曾男已涉詐欺，將他判刑9月定讞。民事部分，扣除曾男已返還的30萬元，高院今再判曾男應支付85萬多元給林婦確定。