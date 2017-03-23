這款朋友！ 騙失智症婦人上百萬 惡男入獄加判賠
2017-03-23 13:40
〔記者楊國文／台北報導〕從事直銷的曾姓男子，見友人林姓婦人罹患失智症且智力退化病情，誘使她簽署代購健康食品等委託書，並持林婦交付的金融卡盜領115萬多元，直到林婦女兒察覺母親帳戶被異常提款後查知提告。刑事部分，曾男已被判9月徒刑定讞，並先返還30萬元，高等法院今再判曾男應支付85萬多元給林婦確定。
判決指出，曾男和林婦認識多年，林婦於103年4月被診斷出罹患無併發症的動脈硬性痴呆症、阿茲海默症、老年性腦退化等失智病症，有智力退化，辨識能力顯有不足情形，曾男對此知之甚詳，竟於103年10月15日誘使林婦簽署委託書，假借受託辦理提款、代購健康食品等事宜名義，林婦信以為真，將銀行金融卡和密碼交給曾男提款。
曾男立即於103年10月15日下午起到104年2月，分16次從自動提款機，盜領林婦帳戶內款項共115萬多元。案經林婦女兒查覺母親帳戶被異常提款，全案曝光，對曾男提告。
曾男否認詐欺，辯稱不知道林婦精神狀況不佳，她是在意識清楚情形下，將金融卡與密碼交其代為提領，且依她的指示代為購買健康食品。
但高院認為，依醫院診斷資料，林婦當時因智力退化，已有辨識能力不足情事，林婦應訊甚至答稱並未將金融卡交給他人，也未委託別人提款，認定曾男已涉詐欺，將他判刑9月定讞。民事部分，扣除曾男已返還的30萬元，高院今再判曾男應支付85萬多元給林婦確定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」
- 經典賽Live》美國8：0波多黎各 全場比賽精華
- 猿隊季前分析》大王扛主砲 「猿」助投手
- 蘋果AMOLED手機 LGD最快明年供貨
- 經典賽》哭笑不得！ 精選本屆5大烏龍球（影音）
- 明年縣市長選舉提名╱非執政縣市 民進黨由主席徵召
- 男兒淚和解大平台 徐乃麟道歉利菁爽了
- 雙城觀光地區發展 12家民宿獲認證
- 中國鄉村銀行爆債務違約 人行挹資搶救
- 英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 5死40傷
- 1：28的戰爭 日本光榮落敗
- 封防汛道測試防撞桿 廠商觸法
- 夜夜夢見祖先... 一查驚見祖墳被當無主墓起掘
- 食安》切好水果營養打折？隔夜飯致癌？養師解答
- NBA》林書豪新搭檔？ 籃網有意網羅活塞主力後衛
- 學起來！設計系這樣做「恐龍裝」
- 賭王千金的平民日常 搭地鐵擠路邊攤挑貨
- NBA》魏少單季35度大三元 雷霆對七六人跨季16連勝
- 周嘉麗因病感悟 勾2男籲愛要及時
- 公司法草案4月出爐 立院拚7月排審
- KANO園區進度落後 嘉市府催6月底前完工
- 勞基法函釋逾800條 工總：像800個地雷
- 「兩國論」是髒字眼？ 時力和橘委互嗆
- 中國海平面創36年新高 長江口未來恐淹到南京
- 產學合作修復 百年青花瓷瓶再現
- 挖土機「漏油」 污染暖暖溪水源地
- 南韓世越號睽違3年 船身浮出水面
- 降雨下午趨緩！吳聖宇：明日天氣穩定
- 北台灣10大代銷排行榜出爐 海悅蟬聯10年摘冠
- 蘇治芬秘書農會選舉涉賄 50萬交保
- 低接買盤進場 台股力守9900點
- 金高恩叔姪戀8個月玩完
- 華信台北-金門航線 4月起增開早去晚回班機
- （影片）超神！《冰與火之歌》雕在2毫米鉛筆超細緻！
- 茄子蛋反映遭侵權反被恐嚇-內神通外鬼? 立委要文化部徹查
- 37歲元祖妖精嫁企業家嫩夫 好姊妹合體當伴娘
- 52歲張曼玉感情受創 被爆孤伶隱居
- 校舍改建 關西國小將迎天際線
- 印製里民電話簿 遭陳情洩個資
- 歡樂兒童月 上百親子活動可體驗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：這款朋友！ 騙失智症婦人上百萬 惡男入獄加判賠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分