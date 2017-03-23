得不償失！ 不滿車資貴20元 乘客踹打運將判罰15萬
2017-03-23 13:25
〔記者林嘉東／基隆報導〕宋姓、余姓男子酒後搭計程車，因不滿車資貴了20元，聯手圍毆張姓運將，幸路過民眾猛按喇叭，引起巡邏警網注意，才制伏2人。基隆地院日前審結依強制等罪，判宋、余2人各5月及3月徒刑，得分別易科15萬、9萬罰金。
判決指出，去年6月某日深夜11時許，66歲宋姓男子與64歲余姓男子，與施姓友人在基隆市龍安街小吃店飲酒，3人意猶未盡，攔了29歲張姓運將駕駛的計程車，打算轉往基隆市愛三路廟口續攤。
計程車到達仁三路廟口附近時，張姓運將依里程表收費110元，余、宋不滿太貴，指平時走同一段路，別人只要90元，雙方爆發口角。
余男被控下車後，以腳踹計程車左前保桿，大燈，再以手敲打車頂、駕駛座車門後，欲將張拖下車。
余先以腳踹張，坐在副駕駛座的宋則趁機以手勒住張的頸部，續以手搥打張的頭部。
余等宋鬆手後，將張拖下車後追打，幸見義勇為民眾鳴按喇叭，引來巡邏警員及時勸阻，才喝止2人暴行。
基隆地院認為，余、宋2人僅因嫌車資太貴，就動手毆打張；其中，宋一直否認犯行，依強制罪重判他5月徒刑，余則因坦承犯行獲判3月徒刑，得以1千元折抵1天。
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