| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 社會

太陽穴上血窟窿 男子拿槍陳屍車內

2017-03-23  13:14

〔記者王捷／台南報導〕台南市警方今日中午獲報，有一名男子倒在轎車內，疑似需要協助，沒想到警方與消防隊員破門後，竟然發現男子手上拿了一把槍，太陽穴上有一處血窟窿，已死亡多日。

男子以右手拿槍，陳屍在駕駛座上，副駕駛座上放了手機、鑰匙等物品，男子是否有他殺嫌疑，警方目前正在調查中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 消防人員破門後，發現車內傳出惡臭，男子疑似死亡多日。（記者王捷翻攝）

    消防人員破門後，發現車內傳出惡臭，男子疑似死亡多日。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 太陽穴 槍殺 陳屍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：太陽穴上血窟窿 男子拿槍陳屍車內


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.