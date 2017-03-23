太陽穴上血窟窿 男子拿槍陳屍車內

2017-03-23 13:14

〔記者王捷／台南報導〕台南市警方今日中午獲報，有一名男子倒在轎車內，疑似需要協助，沒想到警方與消防隊員破門後，竟然發現男子手上拿了一把槍，太陽穴上有一處血窟窿，已死亡多日。

男子以右手拿槍，陳屍在駕駛座上，副駕駛座上放了手機、鑰匙等物品，男子是否有他殺嫌疑，警方目前正在調查中。

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