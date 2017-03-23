「解除分期付款」老梗 女子網購差點被詐

2017-03-23 13:13

〔記者陳恩惠／台北報導〕「宅經濟」當道，各種拍賣網站及團購網如雨後春筍般冒出，台北市1名林姓女子就受「網路購物解除分期付款」詐騙，花了新台幣上千元網購，差點被騙了6萬元，所幸北市士林警分局後港派出所巡邏警員察覺有異，及時關心並攔阻。

後港派出所表示，警員王冠詠、林雨漩2員在轄內四處巡邏時，行經北市士林區大南路、後港街口的統一超商前，發現1名女子表情相當慌張講著手機，行經她身旁聽到「分期付款」、「去ATM解除」等字眼，立刻警覺是「詐騙」，於是上前詢問關心。

林姓女子緊張地說，她在上班時，突然接獲自稱網拍賣家客服來電，通知她將一筆上千元的購衣訂單誤下訂為12筆，要求她立即到銀行或ATM提款機操作，然後告訴他們帳戶內還有多少餘額，以便協助她解除這筆弄錯的分期付款帳單。

王、林2員獲悉，已經確認是網路購物「解除分期付款」的詐騙老梗，立刻向林女解釋，這是詐騙集團慣用的技倆，她才恍然大悟，想起自己明明是付清現金，哪來的信用卡分期付款？同時感謝警方及時制止，保住她戶頭內的6萬元。

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