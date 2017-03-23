壯圍農會選舉疑爆賄選 檢調帶回40人約談

2017-03-23 13:11

［記者林敬倫／宜蘭報導］壯圍鄉農會驚爆疑似賄選案，宜蘭地檢署指揮偵辦，上午大動作前往農會，帶回40人約談，據了解，農會3巨頭總幹事、理事長及常務監事也被帶走，分別至宜蘭調查站及宜蘭地方法院檢查署偵訊，詳細案情仍待檢調了解中。

壯圍農會選舉，分為總幹事派與理事長派，上屆就曾爆發賄選案，這次選舉更引人矚目，在理、監事會結束後，陳玉華以全票獲得遴聘，總幹事派的林听洲以7比2打敗前理事長潘旺樹，常務監事林登益則是以2比1的票數驚險連任。

但選舉結束後，今日卻驚爆疑似有賄選案，檢調上午大動作前往農會帶回40人回去偵訊，據傳，農會3巨頭也被帶回偵訊，賄選情資則來自台北調查站，由宜蘭地檢署指揮宜蘭調查站偵辦，全案仍待檢調了解中。