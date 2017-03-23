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頭份凌晨大火燒毀2層樓 獨居男全身燒燙傷

頭份消防隊指出，獲報趕緊派出消防、救護車共12輛前往搶救。（記者許展溢翻攝）

2017-03-23  13:04

〔記者許展溢／苗栗報導〕74歲吳姓男子獨居頭份市水源路上，今天凌晨時分瞬間燃起大火，附近民眾驚見騎著機車到200公尺不到的頭份消防隊報案，消防人員趕緊派出消防、救護車共12輛前往搶救，吳男雙手、腳、背、臉超過30％燒燙傷，目前正在林口長庚醫院觀察中。

苗栗縣政府消防局第三大隊指出，抵達現場時，發現2層樓建築物為磚瓦老屋，屋外是加蓋鐵皮防水，灌救不易，整間被燒成廢墟，消防人員拉出多條水線攻擊火勢，但因屋前電線不斷霹啪作響，危險萬分。馬上請求警察、中油、台電等單位共7人支援，並請台電協助斷電。

頭份消防分隊表示，台電人員斷電後，消防人員立即揹負空氣瓶深入攻擊，才將火勢順利撲滅。

第三大隊表示，吳男是收驚師傅，受傷第一時間送至頭份為恭醫院搶救，目前已轉至林口長庚醫院觀察。起火原因還在調查中。

頭份消防隊指出，抵達現場時，2層樓建築物已全面燃燒。（記者許展溢翻攝）

頭份消防隊表示，消防人員拉出多條水線攻擊火勢，但因屋前電線不斷霹啪作響，危險萬分。（記者許展溢翻攝）

為順利撲滅火勢，消防人員馬上請求台電協助斷電。 （記者許展溢翻攝）

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標題：頭份凌晨大火燒毀2層樓 獨居男全身燒燙傷


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