學「劉謙」魔術破功 毒品掉滿地

許姓男子深夜載女友攜帶毒品遭保大臨檢而洩底。（記者黃建華翻攝）

2017-03-23 13:03

〔記者黃建華／高雄報導〕許姓男子昨凌晨駕車搭載郭姓女友，遭保大特勤中隊警網攔查帶回，許男進警局時藉口東西忘了拿，走出警局時竟以變魔術的俐落戲法，將藏在車內的安非他命趁機夾藏在手中丟棄，不料，被眼尖的員警識破，當場發現毒品掉滿地。警方消遣他：「你以為自己是劉謙嗎？」將全案依毒品罪嫌送辦。

​ 保大特勤中隊警組小隊長郭志鴻等3員，3月22日凌晨4時58分巡邏，於三民區建國二路上，發現一部自小客車停放於路旁，引擎發動中，經查為出租車輛，員警下車查看時，車內飄出濃厚K他命毒品味道，警方請駕駛下車接受盤查同時，員警發現其車內駕駛座扶手處，放有1組安非他命玻璃吸食器，隨後又在手煞車處起獲K他命10公克，同行郭姓女友（27歲）也一併返隊釐清案情。

不過，許嫌才一踏進警察局時，便以要回車上拿取物品為由，將藏在車內的安非他命與毒咖啡包夾帶出車外迅速丟棄，許嫌自以為手法俐落，不輸魔術師戲法，且在光線不足下應能得逞，想不到逃不過員警法眼，當場破功被發現毒品灑滿地，共有安非他命1包約19公克、搖頭丸15顆約4公克。警方還消遣他，「你以為自己是劉謙嗎？」讓許嫌相當尷尬。

許嫌（27歲、有毒品、公共危險等前科）自稱攜帶毒品是要到北部找朋友玩樂助興使用，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音