妻行竊夫接應 鴛鴦賊躲廢墟的下場還是.....

2017-03-23 12:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對鴛鴦賊專挑店內無人之際，由妻子入內行竊財物後再由丈夫騎車接應逃離，警方過濾監視器鎖定犯案機車以車追人，昨晚循線到兩人租住處埋伏期間，這對鴛鴦賊竟又以相同手法犯案，直到返家直覺有異為兔脫還躲到廢墟藏匿，最後還是被眼尖警方揪出送辦。

台中市第五分局北屯派出所本月12日接獲劉姓檳榔西施報案，指稍早顧店時內急上廁所，短短幾分鐘如廁出來後驚覺手機不翼而飛，警方立即調閱店家及路口相關監視器，發現當時係一名戴安全帽的女賊侵入檳榔攤偷走手機後，隨即被騎車的男性共犯接應逃離。

警方進一步根據犯案機車以車追人，鎖定41歲的魏姓車主與小他3歲的白姓妻子涉嫌，昨下午持搜索票前往這對鴛鴦賊位於練武路的租住處附近埋伏，未料埋伏期間這對鴛鴦賊又以相同手法侵入東山路上一家米店行竊，卻因白女打開收銀機的聲音驚動到正在如廁店家衝出來查看制止，白女只好丟下已到手現金倉皇逃離。

兩人直到晚間9時許悻悻然返家時，似乎查覺有異還躲到一處廢墟內藏匿，但最後還是被警方揪出，當場在白女身上起出檳榔西施的手機，人贓俱獲﹔警方查出無業的兩人都有竊盜及毒品等刑案紀錄，平日游手好閒經常騎車雙載找尋下手目標，訊後先將全案依竊盜罪嫌送辦，再深入追查是否另涉其他竊案。