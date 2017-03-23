台南檢警逮八毒販 一甫成年毒販專毒害高中生

2017-03-23 12:48

〔記者王俊忠／台南報導〕台南檢警齊力合作，從三月中旬起展開台南地區掃毒行動，力求斷根溯源、掃蕩毒品交易，查獲中小盤毒販八人，其中有一名剛成年的藥頭涉販賣二級毒品安非他命，販售對象以高中生。專案小組及時查獲，避免高中生繼續受毒害！

台南地檢署從3月16日起配合高本檢展開「斷根溯源及防制毒品入侵校園查緝專案」，由南檢緝毒專組檢察官郭文俐、林容萱、董詠勝、陳瑞堯、胡晟榮、謝欣如等人指揮南市刑警大隊與各分局動員員警上千人，鎖定中小盤藥頭查緝。

南檢襄閱主任檢察官陳建弘表示，此波行動共查獲中小盤販毒者8人、聲請法院羈押獲准2人、送監執行2人、交保4人，另查獲施用毒品共69人、第一級毒品海洛因12包（毛重8.34公克）、第二級毒品安非他命16包（含袋共重計114.66公克）、第三級毒品k他命（重153.86公克）、販毒現金約10萬餘元。

南檢強調，會持續執行「斷根溯源及防制毒品入侵校園查緝專案」，冀能翻轉過去只著重查獲毒品數量，轉而兼顧藉由掃蕩販毒管道及校園毒品防制，打擊毒品中小盤，從上、下游夾擊，斷絕毒品通路，遏止毒品氾濫趨勢。