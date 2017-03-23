太子爺落難！白河警當失物招領1週沒人領
2017-03-23 12:47
［記者王涵平／台南報導］有民眾在白河新厝武聖殿後方發現1尊太子爺神像疑遭棄置，因已長達一個禮拜且昨晚又下了一場大雨，民眾於心不忍，只好先送白河派出所，警員林哲弘先妥善安置，將公告招領。
白河警分局白河派出所警員林哲弘早上受理1件拾得物報案，失物是1尊太子爺神像，民眾表示，該尊太子爺已放在武聖殿後方電線桿旁1個禮拜，身上揹著新營太子宮進香的香條，神像背後刻有「火山碧雲寺」，因遲遲無人處理，只好送警方協助處理。
林哲弘先向太子爺合掌敬拜後，妥善安置在派出所內，將先公告6個月，若無人領回，將通知拾得人領回。
民俗專家廖大乙表示，常有民眾雕刻神像奉祀，之後因未如己意或不順遂，就不再奉祀並將神像任意棄置，尤其是棄置在宮廟附近最常見，民眾多希望因此會有宮廟將棄置神像安置。
他說，民眾任意棄置神像的舉動，神明不會因此逞罰，但兵將可能會有一些示警讓民眾感覺棄置行為是不對的。
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