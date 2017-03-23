侵入東沙海域 中國漁民20人被逮、扣押漁船

20名違法進入東沙海域捕撈的中國漁民連同船長都被海巡帶回。（記者黃建華翻攝）

2017-03-23 12:37

〔記者黃建華／高雄報導〕針對外籍漁船頻頻入侵東沙海域違法捕撈，高雄地檢署近日指揮海巡署執行「東沙海域威力掃蕩」專案，除逮捕非法侵入東沙海域作業捕撈的中國漁民20人，同時首度扣押港澳籍漁船「台沙2288」號，昨將船押解回高雄港依法究辦。

高雄地檢署透過「大高雄地區環境暨國土保護聯繫平台」，從海巡署海洋巡防總局第五海巡隊提報得悉，近日外籍漁船越界東沙海域頻傳，為保護「東沙環礁國家公園」之珍貴海洋生態資源，指派雄檢國土環保兼企業犯罪專組主任檢察官李宛凌、檢察官朱振飛於3月21日清晨，指揮洋巡第五海巡隊、海巡局東沙指揮部、岸巡第五總隊，會同海洋國家公園管理處東沙管理站，動員77人及1艦4艇執行「東沙海域擴大威力掃蕩」專案。

檢方與海巡於東沙島24浬海域內，查獲正從事漁撈作業之港澳籍漁船「台沙2288」號，在該船4米深活艙內查獲包含珊瑚魚類在內之秋姑魚、鰺魚、龍占魚、臭肚魚、鸚哥魚、角蝶魚、刺尾鯛魚、笛鯛魚、條紋石鱸魚、雀鯛魚、錐齒鯛魚、蓋刺魚、單棘魨魚等13種，總重初估約350公斤。

檢察官朱振飛立即指示將魚類進行採樣後，當場發還東沙管理站，由該站自行野放，以維護海洋生態，並扣押供犯罪所用之「台沙2288」號漁船1艘，逮捕該船船長及漁工共20人，並連人帶船自東沙海域解送至高雄港。

經檢察官朱振飛於22日夜間漏夜訊問後，認方姓船長（中國籍，59歲）及中國漁工共20人，均涉犯入出國及移民法第74條未經許可入境、違反國家公園法第13條第2款、第25條在國家公園區域內捕捉魚類等之犯罪嫌疑重大，應訊時均坦承已在東沙島24浬海域內從事漁撈作業多時，訊後均責付洋巡第五海巡隊，以利後續偵查。