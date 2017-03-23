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「赤兔馬罷工了！」 蘆洲警巧妙宣導反酒駕

2017-03-23  12:22

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲警分局與新北市義勇警察協進會，昨日舉行座談會，席間蘆洲分局犯罪預防宣導團推出「赤兔馬罷工」的小短劇，向在場與會的民眾宣導「開車不喝酒、酒後不開車」的正確觀念，幽默詼諧的演出逗得全場哈哈大笑。

蘆洲分局警員穿上特製布偶裝扮成關公、赤兔馬，赤兔馬幽默地說：「關二哥，我赤兔馬整身紅通通的，酒後駕車一定被攔，我們換一隻顏色的馬來載」，語畢叫出掛有TAXI的黃馬，藉此來宣導喝酒後絕對不能駕駛交通工具，讓全場拍手叫好。

蘆洲分局也表示，現金酒測標準降至0.15就違規，只要1瓶易開罐啤酒就有可能超標，不僅可處1萬5千元以上、9萬元以下罰緩，更可能觸犯公共危險罪，呼籲民眾切勿以身試法。

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  • 蘆洲分局警員扮成關公、赤兔馬，以詼諧方式宣導反酒駕。（記者曾健銘翻攝）

    蘆洲分局警員扮成關公、赤兔馬，以詼諧方式宣導反酒駕。（記者曾健銘翻攝）

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