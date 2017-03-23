后里區農會前總幹事王鈺州涉賄 60萬交保
2017-03-23 12:14
〔記者楊政郡／台中報導〕台中市后里區農會理監事改選及總幹事改聘，選前就賄聲賄影，台中地檢署昨晚傳喚前總幹事王鈺州，現任總幹事陳清琪，訊後認為王涉嫌行賄以60萬元交保候傳，另名涉嫌收賄農會代表20萬元交保，陳清琪則請回。
立委洪慈庸特助、前后里鄉代會主席王朝坤及洪慈庸服務處助理詹進興，在這場選舉中，涉嫌賄選為陳買票，本月3日檢調人員大規模傳訊數十人，檢察官經漏夜偵訊後，以涉嫌違反農會法，裁定王朝坤、詹進興各以20萬元交保。
洪慈庸辦公室表示，王、詹皆為服務處無給職志工，遭檢舉在農會選舉中疑有不法行為並接受檢方調查，服務處已停止2人在辦公室的工作，靜候司法調查。
今年后里區農會理監事改選及改聘，選前就賄聲賄影，浮現王鈺州（爭取連任）與該農會推廣股長陳清琪都有意角逐，前總幹事也就是國民黨紅派地方大老洪秋煉，認為陳與綠營來往甚密，除安排王來代理總幹事，也安排王出任上一屆的總幹事。
在這屆改選中，農會代表部分王與陳各17票平手，3月1日陳在9席理事中拿下5席，已確認獲聘總幹事。
檢方昨晚傳喚王鈺州與陳清琪，認定王涉嫌向新當選的農會代表行賄，訊後已60萬元交保，涉嫌收賄的農會代表1人以20萬交保，針對陳清琪個人部分，檢方查無賄選情事，訊後請回。
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