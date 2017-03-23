驚險！70歲阿伯誤上國道 逆向狂飆6公里

2017-03-23 11:46

〔記者黃淑莉／雲林報導〕70歲蔡姓老翁昨天下午騎機車從雲林斗六交流道誤闖國道3號北上車道，在261公里處逆向騎在內側快速車道，幸南向車道一位拖吊車司機發現報警，並沿路鳴笛示警，國道警察獲報在267.8公里處將阿伯平安引導在路肩，否則後果不堪設想。

國道古坑分隊昨天下午3點53分接獲民眾報案，指國3北上260公里斗六交流道路肩有機車逆向行駛，警方在3點58分在267.8公里處內側車道，將機車騎士攔截並引導到路肩。

民眾將阿伯國道逆向騎車影片分享到「爆料公社」，影片中拖吊車司機高喊「阿伯要注意車啦！」同時沿路緊跟在阿伯旁邊並一路鳴笛示警，但其他車輛呼嘯而過，真替阿伯捏把冷汗，許多網友留言「太誇張了吧，玩命老頭」、「逆向還騎內側，到底在想什麼」、「也太狂了」。

國道古坑分隊長方光立指出，機車騎士蔡姓男子家住嘉義，昨天下午騎機車從斗六要回嘉義，因對路況不熟悉誤上國道，非常幸運沒有發生事故，警方先以警車將蔡男接回辦公室，機車部分則請拖吊車載運下國道，另依違反道路交通管理處罰條例開單告發。

方光立呼籲，民眾騎車要注意路邊標示，若發現誤上國道不要繼續騎乘，把車子停靠在路肩並立即報案處理。