吸毒情緒不穩 王男打爺爺打警察起訴

2017-03-23 11:38

［記者楊政郡／台中報導］台中市神岡區22歲王姓男子，疑似在拉K後情緒不穩，今年元月22日躲在國道四號橋下，家人來勸他回家，竟腳踹爺爺致骨折，王父報警後，3名警察到場把他帶進警車後座，竟像發瘋似亂踢亂扯，造成兩員警多處傷害，爺爺原諒孫子撤回告訴，檢方依妨害公務罪起訴。

起訴書指出，王姓男子今年元月22日疑似拉K後情緒不穩，家屬怕他出事四處尋找，當天下午2時許在神岡區福民路國道四號橋下找到，家屬勸他回家與他發生拉扯，竟出手毆打、推了爺爺，造成爺爺骨折傷害，王父趕緊報警處理。

員警到場表示，爺爺已提出告訴，要求王男回派出所作筆錄，將王男帶進警車後座時，王男拿起車內警棍敲車窗，企圖逃逸，腳踹兩員警，導致劉、李兩員頸部、手指、胸部多處傷害，最後還是被制伏逮捕，雖然兩員都未提告傷害，但其妨害公務罪屬公訴罪，仍須追究，而偵查中爺爺的傷害告訴也已撤回。