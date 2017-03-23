搶快翻車！台二線萬里路段 轎車車速過快翻車

楊姓男子駕駛的黑色廂型車，沿著台二線，由基隆往金山方向行駛，在獅頭公園附近，疑因車速過快失控翻覆。（記者林嘉東翻攝）

2017-03-23 11:33

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市萬里區濱海公路獅頭公園路段，上午近11時許發生自小客車翻車意外！

警方調查，25歲楊姓男子獨自一人駕駛廂型車，沿著台二線，由基隆往金山方向行駛，在獅頭公園附近，疑因車速過快失控翻覆。

楊的車翻車時，一度受困車內，經消防員趕抵救出楊男，還好送醫僅受輕傷。