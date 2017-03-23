| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》美國狂轟猛炸領先 冠軍戰8：0領先 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 社會

搶快翻車！台二線萬里路段 轎車車速過快翻車

楊姓男子駕駛的黑色廂型車，沿著台二線，由基隆往金山方向行駛，在獅頭公園附近，疑因車速過快失控翻覆。（記者林嘉東翻攝）

2017-03-23  11:33

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市萬里區濱海公路獅頭公園路段，上午近11時許發生自小客車翻車意外！

警方調查，25歲楊姓男子獨自一人駕駛廂型車，沿著台二線，由基隆往金山方向行駛，在獅頭公園附近，疑因車速過快失控翻覆。

楊的車翻車時，一度受困車內，經消防員趕抵救出楊男，還好送醫僅受輕傷。

廣告
  • 楊姓男子駕駛的黑色廂型車，沿著台二線，由基隆往金山方向行駛，在獅頭公園附近，疑因車速過快失控翻覆。（記者林嘉東翻攝）

    楊姓男子駕駛的黑色廂型車，沿著台二線，由基隆往金山方向行駛，在獅頭公園附近，疑因車速過快失控翻覆。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：搶快翻車！台二線萬里路段 轎車車速過快翻車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.