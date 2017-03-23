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老嫗搭公車迷航 熱心警護送返家

2017-03-23  11:39

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區76歲廖姓老嫗，日前獨自搭公車到泰山區仁愛路上看診，孰料卻突然忘記怎麼回家，一個人在公車站牌附近閒晃，新莊警分局泰山分駐所警員蔡至翔、劉凡瑋接獲民眾報案趕到現場了解。

廖婦向警員供稱，因兒女白天都要上班，自己才會搭公車外出看診，但因年紀大了記性不好，突然忘記回家的路，又不敢問其他路人，只好在站牌附近徘徊了將近1小時。

警員了解原由後，擔心老婦人體力不支發生危險，詢問其住家地址後隨即駕駛巡邏車護送婦人返回明志路的住家，警方為民服務的熱忱也讓老婦的鄰居直呼：「揪甘心！」

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  • 警員陪著廖婦走回住家門口。（記者曾健銘翻攝）

    警員陪著廖婦走回住家門口。（記者曾健銘翻攝）

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