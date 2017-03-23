警車追闖紅燈騎士 跟2輛綠燈通行轎車碰撞4傷

2017-03-23 11:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天清晨6時30分許，彰化市中山路發生警車與轎車碰撞的交通事故，1輛彰化警分局民族路派出所警車，疑為了追1輛闖紅燈的機車，半路中不慎與2輛綠燈通行的轎車發生碰撞，造成3位民眾與1名員警受傷，所幸傷勢輕微，4人經送醫救治後都無大礙。

警方初步調查，由民族所廖姓員警駕駛巡邏車，與林姓員警執行巡邏勤務時，發現1輛機車闖紅燈，機車見警車欲上前攔查，繼續加速行駛。

警方說，警車隨後一路追，沿著彰化市仁愛路追到中山路丁字路口準備左轉時，剛好有2輛由中山路行駛而來通過丁字路口的轎車發生碰撞，其中一輛由彭姓女駕駛和她16歲黃姓兒子撞傷頭部，另一輛潘姓男駕駛與林姓員警肢體挫傷，4人送醫包紮治療。

警方轉述轎車駕駛的說法，案發時，中山路的丁字路口是中山路綠燈通行，轎車司機綠燈直行，不料，車子開到一半，看到警車突然闖過路口，來不及煞車，碰撞就發生了。意外事故的真正肇事原因，仍需鑑定釐清，由警方調查中。