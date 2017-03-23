國道1號民雄段邊坡火警 影響視線

2017-03-23 11:29

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國道1號民雄路段上午疑因民眾燃燒雜物，不慎引燃邊坡雜草傳出火警，大量濃煙影響用路人視線，嘉義縣消防局獲報已派員前往撲滅。

今天上午10點半，用路人行經國道1號北上259.2公里民雄路段，看到邊坡冒出大量濃煙，影響行車視線，趕緊打119通報。

嘉義縣消防局派遣民雄分隊前往查看，發現是邊坡草皮起火燃燒，長度約150公尺，另向國道高速公路局南區工程處要求增派1輛消防水車支援，火勢約11點10分撲滅。

警方初步調查，現場一名劉姓民眾疑燃燒雜物不慎，引燃周邊雜草，才引發濃煙，所幸國道交通未因此受阻或造成傷亡。