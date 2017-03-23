轉彎搶快未讓直行車 挨罰105萬餘元

2017-03-23 11:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕轉彎車不讓直行車先行，撞傷花樣年華女大生雙腿，害女大生無法穿短褲，肇事康姓男子大失血，刑、民事一共失金105萬餘元。

判決指出，康姓男子103年11月間，駕車沿基隆市中正區北寧路往濱海公路行駛，行經北寧路，欲左轉環港街時，未禮讓對向直行的24歲陳姓女騎士，兩車因此發生碰撞，導致陳女左大腿挫傷、骨幹骨折、左手腕挫傷、右腳踝挫傷等。

基隆地院已於去年依過失傷害罪判處康男2月徒刑，得易科罰金6萬元。

民事部分，還在念國立海洋大學夜間部的陳女主張，車禍害她大腿留下傷疤，使她無法再穿短褲，除疤整容手術花費22萬8千元。

加上無法打工賺錢、上課與精神慰撫金等，一共向康求償185萬3880元。

法院認為，陳女車禍後要面對一連串手術、回診與留下難以抹去的傷疤，身心備受煎熬，但考量康男收入，判康要賠償醫療費、精神慰撫金等共99萬9477餘元。