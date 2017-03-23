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路人遭2機車輾斃 騎士均被判過失致死

2017-03-23  11:20

〔記者黃建華／高雄報導〕黃姓男子凌晨騎機車涉嫌在三民區河堤路撞倒周姓路人跑掉，害受傷的周男倒在路上遭另一劉姓騎士輾過，送醫顱內出血、肋骨、小腿骨折傷重不治，高雄地檢署偵結，將黃男依肇逃、過失致死，劉男過失致死起訴。

檢方起訴指出，去年9月3日凌晨5點許，24歲的黃姓男子騎機車行經三民區河堤路，當天下雨，竟疏於注意有周姓路人在馬路，不慎撞倒周男，造成周受傷倒地。約10分鐘後，44歲的劉姓騎士又騎車經過，沒發現倒地的周男，不慎撞擊周男，造成劉男人車倒地，經路人報警，周男送醫後因顱內出血、肋骨、小腿骨折傷重不治。

案經死者子女提告，檢方偵查時，黃姓男子雖坦承有撞到「東西」跑掉，但強調沒看到有人。劉男則否認過失致死，表示看到一個人躺在地上已煞車不及，他不知道那個是人還是屍體。他為了閃避，整個人車都摔倒，只壓到被害人小腿。

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  • 示意圖。（資料照）

    示意圖。（資料照）

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