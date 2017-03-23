真的看到黑影就開槍 殺人未遂罪起訴
2017-03-23 11:06
［記者楊政郡／台中報導］劉、陳兩男子持改造槍彈，要找清水區楊姓男子談判，楊某看到對方有槍，躲到二樓趕緊把照明燈光關閉，劉楊兩人在屋外站上貨車，看到二樓透過月光可看到明顯人形黑影，劉嫌就持黑影方向開了2槍，未射中，警方在貨車上撿到兩個彈殼，檢察官依殺人未遂起訴。
起訴書指出，104年3月28日劉男得知陳姓友人，因出面為楊男處理與房東的金錢糾紛，卻懷疑中途楊某偷了陳的錢，當天劉帶了一把改造槍彈與陳一起清水區楊某住處談判。
楊某走到屋外與陳談話，可是協商不成，楊某突然看見劉身上有槍，且對方來者不善，楊轉身就往屋內跑，與屋內另一名友人一起逃至二樓，且很有經驗隨手把照明燈關閉，在黑夜中摸索。
此時劉、陳進不了屋，也看到楊等上二樓且關燈，劉、陳兩人站上屋外的大貨車，從大貨車上觀看二樓，而透著月光可以看到2個身形的黑影，明知這就是人影，劉竟朝黑影開2槍，未射中。劉、陳也就離開，楊某逃離現場後報警處理，警方在大貨車上找到2彈殼。
被告劉、陳2人到案後矢口否認持槍及開槍，辯稱是有到楊某住處，但沒持槍也沒開槍，不過檢方根據在場證人及被害人供詞及路口監視器影像，認為罪證明確，依殺人未遂起訴兩人。
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