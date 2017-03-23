摩鐵開毒趴太吵 警敲門他們竟躲到頂樓

2017-03-23 11:03

〔記者蔡清華／高雄報導〕兩對男女從台南開車到高雄摩鐵開毒趴，吵雜音樂聲及濃厚K味，讓房客受不了報警遭臨檢查獲，起獲毒咖啡6包、K他命2包，依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

高雄鳳山警分局文山派出所巡邏員警，21日晚間9時接獲線報，指稱轄內一家汽車旅館開房間舉行吸毒趴，隨即由所長帶隊執行臨檢，員警一到門外聽聞吵雜音樂聲及濃厚K味。

員警表明身分請房內人員開門，然房內人員並未配合開門，且音樂聲立即停止，經旅館人員陪同開門後房內空無一人，才發現房內人員已從另一出口逃離現場，經詳細搜尋才於汽車旅館頂樓發現余男（33歲）與洪女（22歲），經陪同進入包廂內，查獲房內有毒品咖啡包6包20.1公克、K他命2包5.4公克。

余嫌坦承毒品無償提供洪嫌使用，經了解余、洪二嫌及另一對男女（共計4人）從台南開車至高雄市遊玩，一時興起欲唱歌娛樂，到汽車旅館租借房間並購買毒品助興，另一對男女因臨時有事已先行搭乘計程車離去。

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