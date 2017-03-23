汽修技術證影本變造成中餐技術證 男子緩起訴

2017-03-23 11:04

〔記者黃建華／高雄報導〕在高雄空廚公司任職的賴姓男子，明知自己無丙級中餐技術士證照，4年前竟拿10多年前取得的汽修技術士證照，影印塗改職類欄成中餐技術士證照，交由空廚公司不知情人員申辦廚師證照，去年東窗事發，被依偽造文書罪送辦，高雄地檢署認為他深具悔意，今諭知緩起訴1年，需支付公庫3萬元。

檢方偵查指出，35歲的賴姓男子明知自己並無應試勞委會技能檢定中心舉辦的丙級中餐烹調技術士考試，竟於102年4月間，基於行使變造特種文書目的，將他在民國92年間勞委會核發的汽車修護技術士證照，將職類欄塗改成「中餐烹調、葷素食」的方式，影印變造成丙級中餐技術士證照，交由任職的高雄空廚公司不知情蔡姓人員持往「高雄市廚師職業工會」申辦廚師證照，影響高市廚師職業工會管理證照之正確性，去年被發現，經勞動部勞動力發展署函送偵辦。

賴男在檢方偵訊時坦承犯行，深具悔意，檢方認為其犯罪情節輕微，經此教訓應無再犯之虞，因此緩起訴1年，需支付公庫3萬元，以勵自新。