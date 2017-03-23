| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》美國狂轟猛炸領先 冠軍戰8：0領先 美威斯康辛州發生槍擊案 含1警察共4死 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 社會

汽修技術證影本變造成中餐技術證 男子緩起訴

2017-03-23  11:04

〔記者黃建華／高雄報導〕在高雄空廚公司任職的賴姓男子，明知自己無丙級中餐技術士證照，4年前竟拿10多年前取得的汽修技術士證照，影印塗改職類欄成中餐技術士證照，交由空廚公司不知情人員申辦廚師證照，去年東窗事發，被依偽造文書罪送辦，高雄地檢署認為他深具悔意，今諭知緩起訴1年，需支付公庫3萬元。

檢方偵查指出，35歲的賴姓男子明知自己並無應試勞委會技能檢定中心舉辦的丙級中餐烹調技術士考試，竟於102年4月間，基於行使變造特種文書目的，將他在民國92年間勞委會核發的汽車修護技術士證照，將職類欄塗改成「中餐烹調、葷素食」的方式，影印變造成丙級中餐技術士證照，交由任職的高雄空廚公司不知情蔡姓人員持往「高雄市廚師職業工會」申辦廚師證照，影響高市廚師職業工會管理證照之正確性，去年被發現，經勞動部勞動力發展署函送偵辦。

賴男在檢方偵訊時坦承犯行，深具悔意，檢方認為其犯罪情節輕微，經此教訓應無再犯之虞，因此緩起訴1年，需支付公庫3萬元，以勵自新。

廣告
  • 在高雄空廚公司任職的賴姓男子，明知自己無丙級中餐技術士證照，4年前竟拿10多年前取得的汽修技術士證照，影印塗改職類欄成中餐技術士證照，交由空廚公司不知情人員申辦廚師證照，去年東窗事發，被依偽造文書罪送辦。（資料照，記者黃良傑攝）

    在高雄空廚公司任職的賴姓男子，明知自己無丙級中餐技術士證照，4年前竟拿10多年前取得的汽修技術士證照，影印塗改職類欄成中餐技術士證照，交由空廚公司不知情人員申辦廚師證照，去年東窗事發，被依偽造文書罪送辦。（資料照，記者黃良傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：汽修技術證影本變造成中餐技術證 男子緩起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.