被嗆「不會跟酒店妹玩」 莽男殺死好友起訴

2017-03-23 11:01

〔記者謝君臨／台北報導〕男子周慶華、郭宏志與賴姓友人，去年11月到制服酒店飲酒作樂，事後3人搭計程車離去，周、郭在車內因「不會跟酒店妹玩」、「浪費酒錢」等語起口角，而後3人下車，周持折疊工具刀怒刺郭12刀，郭喉管、頸動脈都被切斷，失血過多死亡；台北地檢署調查後，今依殺人罪嫌起訴周男。

檢警調查，綽號「阿華」的44歲男子周慶華，去年11月6日深夜11點多，跟從事屋頂防水工程的44歲同行郭宏志、賴姓同事，一起到北市中山區酒店喝酒，席間有小姐作陪，但郭疑較為沉悶，3人草草喝了1個多小時、分攤不到1萬塊的酒錢後離去。

事後，3人招了一輛計程車，欲先送家住新店的郭返家，但上車沒多久，坐後座的周、郭卻起口角，兩人互嗆「浪費錢」、「不會跟酒店妹玩」，隨即大打出手，猛揮拳頭互毆；前座的賴男見情況失控，要司機臨停路旁，將後座兩人帶下車勸架，不料郭突出拳揍周，周不堪被打，拿出隨身攜帶的折疊工具刀朝郭猛刺，郭當場血流如注，倒地失去意識。

賴男報案後，救護人員到場將郭男送醫，仍因失血過多傷重不治；行兇的周男則癱坐在地，酒測值0.65毫克；檢警相驗郭男遺體，發現背部、頸部與右下巴共有12處刀傷，其中下巴刀傷貫穿口腔，導致喉管、頸動脈有長達7公分切斷痕跡。

翌日上午，周男酒醒後面對警詢，聲稱拿刀刺人是要保護自己，當他發現手刃好友後，不停無奈嘆氣，警方將他依殺人罪嫌移送北檢偵辦。