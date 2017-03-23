防酒駕飆創意 報廢警車變這樣…
2017-03-23 11:02
苗栗市長邱炳坤（中）、脊髓損傷者協會常務監事邱仁泉（左）及苗栗縣警察局交通隊副隊長陳健民（右），呼籲民眾「酒後不開車」。（記者彭健禮攝）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕「咦？怎麼有輛小黃在圓環上！」不少民眾今天上午行經苗栗火車站東站前圓環，驚見1輛計程車「騎」上圓環，議論紛紛，仔細一看，車體的另一邊又是警車彩繪，原來這是苗栗市公所防制酒駕的裝置藝術，提醒用路人喝酒不開車，尊重自己及他人的生命。
苗栗市長邱炳坤說，媒體新聞報導中，酒駕車禍屢見不鮮，苗栗縣警察局統計，去年因酒駕肇事的案件達339件，造成4人死亡、270人受傷；防制酒駕，除了警方加強取締，用路人「喝酒不開車」的觀念最重要，因此，公所行文新北市警察局，借了2輛宣導車輛，作為防制酒駕的裝置藝術。
這2輛宣導車量，是以報廢警車打造，一側是原本警車烤漆，另一側則是計程車外觀烤漆，擋風玻璃上，還貼有「今晚，你想坐計程車還是警車？」「酒後不開車，開車不喝酒」警語，分別擺放在苗栗火車站東站圓環及苗栗市民廣場等2處，提醒用路人。
苗栗縣脊髓損傷者協會常務監事邱仁泉，他18年前，因車禍受傷，此後得以輪椅代步，撞他的人也是酒後駕車；邱仁泉說，協會有200多名會員，其中有1成多，是酒後開車發生車禍，或被酒駕者撞傷；酒駕不僅害己也害人。
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