| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》美國狂轟猛炸領先 冠軍戰8：0領先 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 社會

被控盜用金江艦照片PO臉書 蔡正元獲不起訴

2017-03-23  10:52

〔記者謝君臨／台北報導〕去年海軍金江艦雄三飛彈誤射案，國民黨政策會執行長蔡正元率先將此事公布於臉書，並PO出金江艦照片；事後，一名董姓網友發現蔡正元盜用他所拍攝的照片，經私訊溝通後蔡仍不撤下，還被刪留言又封鎖，讓他怒批「一個黨爛掉不是沒原因」，提告蔡違反著作權法，但台北地檢署調查後，認為蔡張貼照片並非為了個人利益，符合著作權法合理使用範圍，將蔡不起訴。

去年7月1日，海軍金江艦因人為疏失誤射雄三飛彈，造成1死3傷慘劇；案發後，蔡正元率先於個人臉書公布訊息，指「飛彈危機！今天上午8:20，金江艦海軍試射雄三飛彈，射程300公里。」並張貼金江艦照片。

事後，一名董姓網友指控，有多家媒體和蔡正元盜用他拍攝金江艦的照片，在他告知之後，媒體陸續撤下，但蔡正元不僅沒撤照，還刪除他的留言又封鎖他，讓他痛批「國民黨大咖不注重著作權，FB盜用我照片」、「一個黨爛掉不是沒原因…」，控告蔡正元涉違反著作權法，雙方曾調解但破局。

檢察官傳喚蔡正元出庭，蔡辯稱，該圖是他以google搜尋而來，因該照片拍攝精細，他誤以為是官方所拍，並非是從董姓網友的flickr網路相簿盜圖，且PO文並非圖個人利益。

檢察官調查後認為，案發當時各家媒體已報導披露此事，且多家媒體均使用董姓網友所拍攝的照片，無法斷定蔡正元所PO照片確實是盜自董姓網友相簿，且蔡正元所為是為針砭時事，並非為了個人利益，屬於著作權法合理使用範圍，因而將蔡處分不起訴。

廣告
  • 國民黨政策會執行長蔡正元去年在臉書披露海軍金江艦雄三飛彈誤射事件，董姓網友指控蔡正元盜用他所拍攝的照片，提告違反著作權法，台北地檢署不起訴。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨政策會執行長蔡正元去年在臉書披露海軍金江艦雄三飛彈誤射事件，董姓網友指控蔡正元盜用他所拍攝的照片，提告違反著作權法，台北地檢署不起訴。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蔡正元 金江艦 雄三飛彈誤射
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：被控盜用金江艦照片PO臉書 蔡正元獲不起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.