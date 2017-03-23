被控盜用金江艦照片PO臉書 蔡正元獲不起訴
2017-03-23 10:52
〔記者謝君臨／台北報導〕去年海軍金江艦雄三飛彈誤射案，國民黨政策會執行長蔡正元率先將此事公布於臉書，並PO出金江艦照片；事後，一名董姓網友發現蔡正元盜用他所拍攝的照片，經私訊溝通後蔡仍不撤下，還被刪留言又封鎖，讓他怒批「一個黨爛掉不是沒原因」，提告蔡違反著作權法，但台北地檢署調查後，認為蔡張貼照片並非為了個人利益，符合著作權法合理使用範圍，將蔡不起訴。
去年7月1日，海軍金江艦因人為疏失誤射雄三飛彈，造成1死3傷慘劇；案發後，蔡正元率先於個人臉書公布訊息，指「飛彈危機！今天上午8:20，金江艦海軍試射雄三飛彈，射程300公里。」並張貼金江艦照片。
事後，一名董姓網友指控，有多家媒體和蔡正元盜用他拍攝金江艦的照片，在他告知之後，媒體陸續撤下，但蔡正元不僅沒撤照，還刪除他的留言又封鎖他，讓他痛批「國民黨大咖不注重著作權，FB盜用我照片」、「一個黨爛掉不是沒原因…」，控告蔡正元涉違反著作權法，雙方曾調解但破局。
檢察官傳喚蔡正元出庭，蔡辯稱，該圖是他以google搜尋而來，因該照片拍攝精細，他誤以為是官方所拍，並非是從董姓網友的flickr網路相簿盜圖，且PO文並非圖個人利益。
檢察官調查後認為，案發當時各家媒體已報導披露此事，且多家媒體均使用董姓網友所拍攝的照片，無法斷定蔡正元所PO照片確實是盜自董姓網友相簿，且蔡正元所為是為針砭時事，並非為了個人利益，屬於著作權法合理使用範圍，因而將蔡處分不起訴。
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