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三義知名木雕廠遭竊損失600萬 竟是友人搞的鬼

2017-03-23  09:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣知名雕刻師賴誌昇的雕刻工廠遭竊，損失清明上河圖、高山風景圖、觀音百態圖等30多件成品、半成品，估計損失超過600萬元，警方經過多日追查，昨天在中山高速公路林口交流道拘捕到涉案的41歲陳姓男子，尋回21件遭竊木雕藝品，陳男也供出同夥，警方續查中。

陳男向警方表示，他與賴誌昇是舊識，因為動了貪念，才夥同友人40歲葉姓男子、36歲許姓男子等人行竊。

46歲賴誌昇投入木雕近30年，他憑著自學，苦練出獨特技巧，尤其擅長工筆畫、潑墨畫雕刻，獲不少企業、科技廠老闆喜愛；他位於三義火車站後方的工廠，於15日凌晨遭竊。

由於不少遭竊作品都是企業老闆等訂製，若無法及時尋回，對顧客無法交代，他的收藏家好友林義宸氣不過，出資10萬元懸賞。

工廠內的監視器拍下4名戴棒球帽或穿連身衣帽、戴口罩、手套的男子，駕駛偷來的中華得利卡貨車及黑色馬自達轎車到工廠，4人在20分鐘內，迅速將30多件木雕搬上車，從後面山路逃逸。

苗栗警分局受理後，比對、過濾周圍上百支監視器畫面，積極全面清查可疑人車，狡猾犯嫌為了躲避警方追緝，先是在桃園地區偷走1輛馬自達小客車，甚至變造車牌企圖混淆視聽，之後到三義鄉再偷1輛白色得利卡，4人一同到案發地點，趁著深夜無人之際將木雕藝品全部搬上小貨車，再連夜離開。

員警在調閱監視器畫面時，發現犯嫌駕駛的小客車車牌號碼不太自然，經調閱相關資料比對，查出經過變造，經分析其逃離路線，沿線追查，進而鎖定有多項竊盜及毒品前科的陳男。

警方積極佈線並埋守多日，於22日在林口交流道，將陳男拘捕到案。

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  • 警方昨天在中山高速公路林口交流道拘捕到涉案的41歲陳姓男子。（記者彭健禮翻攝）

    警方昨天在中山高速公路林口交流道拘捕到涉案的41歲陳姓男子。（記者彭健禮翻攝）

  • 警方經過多日追查，昨天在中山高速公路林口交流道拘捕到涉案的41歲陳姓男子。（記者彭健禮翻攝）

    警方經過多日追查，昨天在中山高速公路林口交流道拘捕到涉案的41歲陳姓男子。（記者彭健禮翻攝）

  • 警方經過多日追查，昨天在中山高速公路林口交流道拘捕到涉案的41歲陳姓男子。（記者彭健禮翻攝）

    警方經過多日追查，昨天在中山高速公路林口交流道拘捕到涉案的41歲陳姓男子。（記者彭健禮翻攝）

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