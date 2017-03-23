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女通緝犯躲墓地一週 不敵蚊攻下山遭逮

2017-03-23  09:37

〔記者黃建華／高雄報導〕因涉及兩起毒品案，日前警方找上門，擔心自己可能已遭到通緝的陳姓女子，為躲避警方追緝，跑去大樹區小坪頂墓地工寮打工躲藏，後來受不了蚊蟲叮咬，前天下山請林姓男友載她去住處洗個澡，不料，半路就被保大迅雷警網查獲，陳女大呼「倒楣」！

保大迅雷中隊警組分隊長林卓材、警員陳合益、王群傑、張孝華等4人，前天下午巡經仁武區澄觀路上，見一部重型機車雙載一對男女，頻頻回頭四處張望，極為可疑且安全帽扣環未扣好，立即驅前盤查。

不過，該機車見警車攔查卻不停車，經警方尾隨至茗山一街附近攔下，一查才知林姓騎士後座的陳女（49歲，台中人，有多項毒品前科）為橋頭地檢署106年3月13日所發布二案毒品通緝犯。

當警方要對陳女上銬逮捕時，陳女還裝傻說，「我沒有啊…，前2天警察才去我家找我」等語，警方依通緝逮捕陳女返隊時，她才坦承因為知道快通緝了，日前跑去大樹區山上墓地附近一處工寮打臨時工，躲藏了近一週，因受不了蚊蟲叮咬剛下山，準備到林姓男友家洗澡並躲藏，沒想到半路就遭警方攔截查獲，真是倒楣。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音（警方提供）

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  • 因兩起毒品案遭通緝的陳姓女子，為躲避警方追緝，跑去墓地工寮打工躲藏，但因受不了蚊蟲叮咬，一下山就被保大迅雷警網查獲，陳女大呼「倒楣」！（記者黃建華翻攝）

    因兩起毒品案遭通緝的陳姓女子，為躲避警方追緝，跑去墓地工寮打工躲藏，但因受不了蚊蟲叮咬，一下山就被保大迅雷警網查獲，陳女大呼「倒楣」！（記者黃建華翻攝）

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