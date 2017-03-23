二手車商遭人砸店 買可連發式雙槍自保被查獲

2017-03-23 09:21

〔記者黃建華／高雄報導〕在岡山區開設二手車行的許姓男子，日前與人發生糾紛，遭人砸店，因害怕仇家找上門，竟花錢買來火力強大、具衝鋒槍連發功能的制式槍械2把與144發子彈防身，但風聲走漏，高市刑大偵七隊21分隊登門搜索，警方一進門就將許男壓制在地，並在桌上牛皮紙袋起獲2把制式手槍，許男見大勢已去，坦承購槍防身，訊後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

高市刑大偵七隊指出，日前獲報，開設二手車行的許嫌（41歲），因買賣糾紛曾與人結怨，車行多輛汽車被數名惡漢闖入砸壞，許嫌唯恐仇家再次上門鬧事，竟透過管道購入制式槍彈隨身攜帶，疑似準備與仇家大幹一場。經專案人員蒐證屬實，遂布線深入偵辦。

專案人員發現許嫌為怕仇家上門，除另在楠梓區租屋躲藏外，足不出戶，三餐均由特定人士送至住處。警方前天下午見時機成熟，持票前往楠梓區藍田路許嫌租住民宅外，衝進屋內當場壓制許姓嫌犯，許嫌誤以為仇家上門尋仇，一度大叫「你們是誰啦？不要壓我……」，警方表明身分及出示證件、搜索票，許嫌才卸下心防，但堅不吐實槍彈下落，故作鎮定。

直到警方在客廳茶几上的牛皮紙袋內，起獲制式連發式槍械（土耳其製ZORAKI 925、具有衝鋒槍連續擊發子彈之性能）1把、金牛座JP15手槍1把、彈匣4個、子彈144顆，許嫌見大勢已去，俯首認罪並乖乖配合，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。