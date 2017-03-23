刑事局中打大隊長許正道 驚傳送醫急救不治
2017-03-23 08:37
〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局中部犯罪打擊中心、第六大隊大隊長許正道，昨天深夜10時許，驚傳突然在家中心肌梗塞，經緊急送往中港澄清醫院急救，仍回天乏術。
許正道為49期警大畢業，目前三線一星，曾歷任過北市警局刑警大隊的隊長、北市警少年隊長等重要警職，參與偵辦與破獲過許多重大刑案，日前旗下隊長因借提人犯到山區取槍，發生嫌犯脫逃事件，引發社會討論，為此壓力甚大，勞心勞力。
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