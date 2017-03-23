野柳泊逸飯店鍋爐房起火 251住客緊急疏散
2017-03-23 02:59
〔記者林嘉東／新北報導〕新北市萬里區野柳泊逸渡假酒店二館今天凌晨 1時許發生火警，酒店6樓頂的鍋爐房起火燃燒，新北市消防局第六救災救護大隊動11分隊，動員98多名消防人員投入，迅速控制火勢，251名旅客緊急撤離，均平安無人受傷。
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