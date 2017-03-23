野柳泊逸飯店鍋爐房起火 251住客緊急疏散

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新北市萬里區野柳泊逸渡假酒店二館今天凌晨 1時許發生火警，酒店6樓頂的鍋爐房起火燃燒，251名旅客緊急撤離，飯店逐一確定每一個旅行團的人數。（記者林嘉東攝）

新北市萬里區野柳泊逸渡假酒店二館今天凌晨 1時許發生火警，酒店6樓頂的鍋爐房起火燃燒，251名旅客緊急撤離，一名女遊客因身體不適就醫。（記者林嘉東攝）