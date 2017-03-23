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野柳泊逸飯店鍋爐房起火 251住客緊急疏散
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野柳泊逸飯店鍋爐房起火 251住客緊急疏散

2017-03-23  02:59

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市萬里區野柳泊逸渡假酒店二館今天凌晨 1時許發生火警，酒店6樓頂的鍋爐房起火燃燒，新北市消防局第六救災救護大隊動11分隊，動員98多名消防人員投入，迅速控制火勢，251名旅客緊急撤離，均平安無人受傷。

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  • 新北市萬里區野柳泊逸渡假酒店二館今天凌晨 1時許發生火警，酒店6樓頂的鍋爐房起火燃燒，251名旅客緊急撤離，飯店逐一確定每一個旅行團的人數。（記者林嘉東攝）

    新北市萬里區野柳泊逸渡假酒店二館今天凌晨 1時許發生火警，酒店6樓頂的鍋爐房起火燃燒，251名旅客緊急撤離，飯店逐一確定每一個旅行團的人數。（記者林嘉東攝）

  • 新北市萬里區野柳泊逸渡假酒店二館今天凌晨 1時許發生火警，酒店6樓頂的鍋爐房起火燃燒，251名旅客緊急撤離，一名女遊客因身體不適就醫。（記者林嘉東攝）

    新北市萬里區野柳泊逸渡假酒店二館今天凌晨 1時許發生火警，酒店6樓頂的鍋爐房起火燃燒，251名旅客緊急撤離，一名女遊客因身體不適就醫。（記者林嘉東攝）

  • 新北市萬里區野柳泊逸渡假酒店二館今天凌晨 1時許發生火警，酒店6樓頂的鍋爐房起火燃燒，251名旅客緊急撤離；來自韓國的父子共蓋一條毯子禦寒。（記者林嘉東攝）

    新北市萬里區野柳泊逸渡假酒店二館今天凌晨 1時許發生火警，酒店6樓頂的鍋爐房起火燃燒，251名旅客緊急撤離；來自韓國的父子共蓋一條毯子禦寒。（記者林嘉東攝）

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