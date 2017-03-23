司改會議》判例文化扼殺法官創造 險被委員廢除
2017-03-23 02:16
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第三分組第三次會議22日召開，與會委員、成功大學法律學系教授李佳玟直言判例文化扼殺了法官的表達機會，不少委員點頭稱是，其中臺灣大學法律學院教授林鈺雄甚至提案廢除判例，此話一出，反讓其他委員冒了一身冷汗，持保留態度，因此判例在驚驚駭浪中存活下來，僅被認為須檢討。
李佳玟表示，法官多元晉用的目的，是要保障價值多元，但法院裡面的判決先例（判例）文化，上級審要求下級審遵守判例，不得不同調，因此就算下級法官見解再怎麼好，若遇到結果不同的判例，仍會被上級駁回，扼殺思考動機。
李佳玟認為，判例或許有存在的價值，但在案件上，法官如果因判例而受到過多拘束，反而失去勇於表達意見的機會，非常可惜。
律師陳重言指出，判例文化常見的是，與判例不符予以駁回，抹殺法官的法學創造；台北地檢署檢察官林達表示，學校學到的都是判例，國外的法學教育可獲得較多的案例實習。
法務部部長邱太三回應，若要檢討判例文化，是否應給個大方向，供司法院與法務部研擬對策，譬如廢除之類的，臺灣大學法律學院教授林鈺雄聽了，當場建議廢除判例！
此言一出，引發現場一陣波瀾，臺中地院法官賴恭利表示，司法為人民所詬病，就是因為同類的案件由不同人審判，可能出現不同的結果，若直接廢除判例，這種情況可能更嚴重，因此建議改為檢討判例文化，而非廢除。
律師尤伯祥指出，判例可為法律帶來統一性與安定性，反對廢除。
李佳玟亦認為，若沒有判例依循，人民恐將無所適從，莫衷一是。
經過討論，召集人瞿海源裁定議題為「改變司法體制內的判例文化，檢討判例及最高法院民刑庭會議決議制度。並改革法學教育、改革國考。」獲得逾半委員同意，議決通過。
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