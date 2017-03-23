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手球女國手殞落 去不了今天和學生約好的比賽…

2017-03-23  00:19

〔記者李容萍／桃園報導〕真是飛來橫禍！手球女國手邱佩雯（23歲），昨晚開車到桃園市中壢區新屋交流道附近的檳榔攤買了6箱礦泉水時，不過水都還沒來得及載上車，卻不幸遭迎面而來的中壢客運公車撞死；邱父受訪時哽咽表示，女兒於中壢區新明國中擔任手球助教，今天原本要帶學生參加比賽，所以昨晚想先備好給學生喝的水，「買水的地方離家裡很近」，沒想到就此天人永隔。

以女為榮的邱父說，身為長女的邱佩雯，很孝順也很有責任感，目前就讀台北市立大學碩士班，從新明國小、樹林高中一路念到大學、研究所，曾在「2015第三屆東亞U22手球錦標賽」榮獲第3名，也回母校傳承手球，對學生相當用心。

突來的意外發生後，邱佩雯的妹妹昨晚痛哭大罵：「誰開車的？還我姊姊的命來！」她的臉書稍早也有學妹留言「還記得大家一起參加紅會的日子很開心…，很感謝當初學姊熱心幫忙接送…，希望妳安息，當個快樂的天使，痛痛飛走了」。

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  • 手球女國手邱佩雯。（取材網路）

    手球女國手邱佩雯。（取材網路）

  • 手球女國手邱佩雯。（取材網路）

    手球女國手邱佩雯。（取材網路）

  • 手球女國手邱佩雯和手球隊的合照。（取材自網路）

    手球女國手邱佩雯和手球隊的合照。（取材自網路）

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相關關鍵字： 中壢客運 手球國手 檳榔攤 車禍
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