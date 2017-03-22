人倫悲劇！口角爭執 子持菜刀狠劈父

2017-03-22 21:23

〔記者徐聖倫／新北報導〕人倫悲劇！新北市中和區壽德街今晚間8時許傳持刀殺父，20歲林姓男子與56歲父親在家中起口角，未料雙方爭執不下，林某竟衝進廚房拿了菜刀就往父親身上一陣亂劈，造成頭部、左手肘、右腳板皆有撕裂傷，右眼血腫，警消據報將其送往亞東醫院急救。

警方第一時間將林某帶回派出所，現正對其偵訊釐清事發原因。