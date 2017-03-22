狗狗公園啟用不到1個月 當地就發生毒狗案

2017-03-22 21:22

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮河濱公園裡的狗狗公園月初才啟用，沒想到最近就傳出毒狗事件，韓先生發現愛犬「多莉」在公園裡誤食毒餌後趕快送去洗胃，還好及時就醫保住一命。

韓先生把愛犬中毒的經過PO上臉書社團後，引發警方重視，已有警員主動留言聯繫要調查這起毒狗案，但到目前為止，未有任何進展。

韓先生說，20日下午他帶認養10年多的米格魯「多莉」到竹東鎮河濱公園玩，沒想到一下子沒注意，「多莉」竟吃下草皮上1塊綠綠的東西，然後整隻狗就很喘、眼睛紅紅的且搖搖晃晃，明顯不對勁，他趕緊把「多莉」送到獸醫院急救洗胃，還好發現得早，沒有影響到肝腎，但已經讓他和家人心痛的不得了。

由於竹東鎮公所在河濱公園新設的狗狗公園月初才啟用，韓先生在臉書社團裡的貼文，很快引起許多狗主的重視，大家紛紛互相標註提醒，也有狗主分享先前當地傳出的好幾起毒狗事件，提醒大家帶狗過去時一定要小心。

也有狗主留言說，原本想說河濱公園多了座狗狗公園，可以帶愛犬去跟別家的狗狗交流，沒想到那邊那麼危險，在警方還沒有抓到毒狗兇手前，還是先不要帶狗去散步，否則誤食就完蛋了。