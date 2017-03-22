| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

狗狗公園啟用不到1個月 當地就發生毒狗案

2017-03-22  21:22

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮河濱公園裡的狗狗公園月初才啟用，沒想到最近就傳出毒狗事件，韓先生發現愛犬「多莉」在公園裡誤食毒餌後趕快送去洗胃，還好及時就醫保住一命。

韓先生把愛犬中毒的經過PO上臉書社團後，引發警方重視，已有警員主動留言聯繫要調查這起毒狗案，但到目前為止，未有任何進展。

韓先生說，20日下午他帶認養10年多的米格魯「多莉」到竹東鎮河濱公園玩，沒想到一下子沒注意，「多莉」竟吃下草皮上1塊綠綠的東西，然後整隻狗就很喘、眼睛紅紅的且搖搖晃晃，明顯不對勁，他趕緊把「多莉」送到獸醫院急救洗胃，還好發現得早，沒有影響到肝腎，但已經讓他和家人心痛的不得了。

由於竹東鎮公所在河濱公園新設的狗狗公園月初才啟用，韓先生在臉書社團裡的貼文，很快引起許多狗主的重視，大家紛紛互相標註提醒，也有狗主分享先前當地傳出的好幾起毒狗事件，提醒大家帶狗過去時一定要小心。

也有狗主留言說，原本想說河濱公園多了座狗狗公園，可以帶愛犬去跟別家的狗狗交流，沒想到那邊那麼危險，在警方還沒有抓到毒狗兇手前，還是先不要帶狗去散步，否則誤食就完蛋了。

廣告
  • 新竹縣竹東鎮的河濱公園月初才新設1座狗狗公園，沒想到當地這幾天竟傳出毒狗事件，讓狗主們相當緊張。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東鎮的河濱公園月初才新設1座狗狗公園，沒想到當地這幾天竟傳出毒狗事件，讓狗主們相當緊張。（記者蔡孟尚攝）

  • 新竹縣竹東鎮河濱公園傳出毒狗事件，愛犬受害的韓先生，把毒物（紅圈內）照片PO上臉書社團，提醒大家小心。（圖由韓先生提供）

    新竹縣竹東鎮河濱公園傳出毒狗事件，愛犬受害的韓先生，把毒物（紅圈內）照片PO上臉書社團，提醒大家小心。（圖由韓先生提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒狗 狗狗公園
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：狗狗公園啟用不到1個月 當地就發生毒狗案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.