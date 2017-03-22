狗狗公園啟用不到1個月 當地就發生毒狗案
2017-03-22 21:22
〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮河濱公園裡的狗狗公園月初才啟用，沒想到最近就傳出毒狗事件，韓先生發現愛犬「多莉」在公園裡誤食毒餌後趕快送去洗胃，還好及時就醫保住一命。
韓先生把愛犬中毒的經過PO上臉書社團後，引發警方重視，已有警員主動留言聯繫要調查這起毒狗案，但到目前為止，未有任何進展。
韓先生說，20日下午他帶認養10年多的米格魯「多莉」到竹東鎮河濱公園玩，沒想到一下子沒注意，「多莉」竟吃下草皮上1塊綠綠的東西，然後整隻狗就很喘、眼睛紅紅的且搖搖晃晃，明顯不對勁，他趕緊把「多莉」送到獸醫院急救洗胃，還好發現得早，沒有影響到肝腎，但已經讓他和家人心痛的不得了。
由於竹東鎮公所在河濱公園新設的狗狗公園月初才啟用，韓先生在臉書社團裡的貼文，很快引起許多狗主的重視，大家紛紛互相標註提醒，也有狗主分享先前當地傳出的好幾起毒狗事件，提醒大家帶狗過去時一定要小心。
也有狗主留言說，原本想說河濱公園多了座狗狗公園，可以帶愛犬去跟別家的狗狗交流，沒想到那邊那麼危險，在警方還沒有抓到毒狗兇手前，還是先不要帶狗去散步，否則誤食就完蛋了。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 為衣翻臉 見父背影 開富爸賓士撞死他
- 「李永得穿拖鞋」變明星臉？台南警查到這毒犯來對比…
- 印籍女好天真誤信同鄉 慘遭軟禁逼賣淫
- 墓仔埔也敢去 姊妹公墓吸毒稱「糖粉、海鹽」
- 蘭陽46歲勇警被車衝撞 滾地1圈槍擊毒犯…
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》美國2：1日本 全場比賽精華
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷孩子...
- 經典賽》日本守備罕見亂流 坂本勇人超美技救1分（影音）
- 自由廣場》〈林保華專欄〉川習會的中國軟肋
- 板橋老人共餐據點新北市居冠 關懷老人生活
- （影音）田馥甄愛Pandora 買到變代言人
- 世越號沉沒近3年 今日可望浮出水面
- 義享天地明年試營運 電影院4600坪
- 潘維剛批：召開司改國是會議 影響司法獨立
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 經典賽》日本守備賠掉勝利 美國首度殺進冠軍戰
- 「有料」詐領百萬補助 綠委：文化部提檢討報告
- 試院審查會通過 遺屬年金提高至二分之一月退金
- 韓檢方結束馬拉松訊問 朴槿惠否認指控
- 包大人瘦一圈 金超群驚傳入院開腦
- 王金平率藍營立委訪日
- 白天到黑夜 朴槿惠應訊14小時
- 古蹟陳德聚堂 真人、戲偶聯手登台
- 南市民間綠色採購獲特優 台積電等企業貢獻大
- 竹縣新住民改造「家」 提供姊妹淘聚會秘境
- 重光渡假村遲未動工 遠航集團澄清4月開工
- 日職》周刊爆陽岱鋼與家人反目 經紀公司回應了
- 英國高薪女主管 遭「主人」洗腦控制23年
- 北美台商會 遊說華府支持台灣
- 比起新聞來源…你較易相信好友分享的新聞
- 北港朝天宮︰遶境炸轎3次就好
- （影音）黑人想效法「大體老師」遺愛 難過家人關
- MLB開季 殷仔唯一台將
- 反保護 安倍誓言儘早敲定日歐貿易協定
- 哥倫比亞大學又傳性侵 女大生控校方冷處理
- 福島圍阻體內污水輻射量 高達11西弗
- 老婆炫耀合照帥哥 蔡阿嘎回擊超爆笑
- 創世羅東「龍五公益路跑」 盼募植物人經費
- （影音）和黃立行交往7年不吵架 徐靜蕾放閃曝秘訣
- 新知》心血管阻塞 光學同調斷層掃描是治療新武器
- 友達發放0.56元現金股利 金融海嘯以來最高
- 張鈞甯喊想戀愛 戲接不斷要粉絲看到膩
- 弘塑去年EPS15.9元 配現金10元
- 飛機上有蛇！ 超威美國空姐徒手一把抓
- 海倫清桃親密照流出 戴發奎離婚月給1百萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：狗狗公園啟用不到1個月 當地就發生毒狗案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分