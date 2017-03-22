中壢客運駕駛失控撞店家 1人無生命跡象

中壢客運公車撞進早餐店及檳榔攤，女騎士受困車底。（記者李容萍翻攝）

2017-03-22 20:56

〔記者李容萍／桃園報導〕一輛中壢客運公車，今天晚上7時40分行經桃園市中壢區民族路二段時，失控撞進路旁的早餐店及檳榔攤，現場有一名年約20歲女性機車騎士受困於車底下，消防人員獲報前往救護，並利用各式破壞器材進行搶救。

警方初步調查公車駕駛有額頭撕裂傷，而壓在公車底下的女騎士被救出後已無生命跡象，救護人員不放棄，仍緊急將兩人送醫進行急救。至於意外發生原因另由警方調查中。

中壢客運公車撞進早餐店及檳榔攤，女騎士受困車底。（記者李容萍翻攝）

中壢客運公車撞進早餐店及檳榔攤，女騎士受困車底。（記者李容萍翻攝）