為討回1只戒指 他枉送1命...

2017-03-22 21:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕周姓男子為了替女性友人討回一只5千元的戒指，竟惹上殺機，導致遭2名男子輪番打死，新竹檢方依重傷害致死及傷害致死罪嫌提起公訴。

新竹市身材瘦弱的周姓男子，因替1名女性友人向身材壯碩的羅姓男子，索討價值5千元的戒指不成，雙方發生爭吵而有恩怨。去年11月間，周男在友人住處，又與羅男狹路相逢，雙方又因戒指一事發生爭吵，周男在過程中抽出折疊刀，並打了羅男一拳，致他眼睛受傷。

卓男、杜男聽到聲音進入房內制止，羅男不甘遭揍拳，推倒周男並坐在對方身上，連打周男數拳，臉部見血。卓男見友人羅男與對方動手打架，也加入戰局，用腳踹周男頭部，致周男身受重傷陷入昏迷。現場的杜男及在隔壁房的古女見狀立即報119，將周男送醫，但周男傷重不治身亡。

卓男及羅男均否認毆死周男。不過，目擊過程的杜男及古女均證稱，羅男確實因戒指與死者在現場爭吵，也見到2名被告拳打腳踢周男，造成他重傷送醫不治。檢方認為因死者先持刀攻擊羅男，才引發爭鬥，羅及卓2人並未持利器或重物攻擊對方，認定重踹周男頭部的卓男涉重傷害致死罪嫌，打其身體的羅男涉傷害致死罪嫌，全案依重傷害致死及傷害致死罪嫌提起公訴。