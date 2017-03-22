「優質小姐不洗夠臭！」 原來賣的是毒不是淫

2017-03-22 20:33

［記者陳恩惠／台北報導］新北市16歲曾姓少年只因缺錢花用就當藥頭，遭台北市警方在聊天軟體巡邏時發現，趁著雙方當面交易時，當場查扣所販售的5.5公克K他命毒品，由於涉世未深，看到警察伯伯仍嚇得皮皮剉，但是曾姓少年搞創意，以「優質小姐不洗夠臭，品質保證不打槍！」字眼來推銷毒品，讓警方印象深刻。

警方說，曾姓少年今天清晨和網友在網路聊天室中聊天，打出「優質小姐不洗夠臭，雙北地區五元硬幣，回客率高，自取優惠」，引起警方注意，原以為是色情應召站拉客的賣淫廣告，但有緝毒經驗的探員一看，解讀發現「優質小姐」指的應該是K他命毒品，至於「五元硬幣」指的應該是5公克重，於是相約交易；今天傍晚依約見面，曾少立刻拿出5.5公克K毒，向警員索取4200元貨款，當場被逮。

警方調查，曾姓少年原就讀北市某知名高職表演藝術科一年級，因故休學在家，與父母親互動少，去年因為誤交損友，意外染了毒，跟著拉K；由於缺錢，於是損友商議去販毒賺錢，將6.5公克以4200元賣給他，曾少則抬高價碼，將5.5公克意圖以4700元售出，沒想到遇警，訊後依毒品的販賣罪移送少年地方法院進一步調查。

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