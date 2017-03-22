「有教化可能」判免死 獄方：不具公信力

2017-03-22 20:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕近來許多廣受社會矚目案件，因法官認定被告「有教化可能」，而判決免死，新竹監獄副典獄長鄭秉先說，很多被告幾乎都是「裝出來的」，而且得知逃過一死後，在監獄仍是那張嘴臉，毫無悔意，對社會或是對被害人家屬來說，根本就是二度傷害。

鄭秉先說，目前國內仍未廢除死刑，但真正嚴格執行死刑的又很少，「用一個不確定的東西，判一個人生或死，一點都不具公信力也不樂觀」。

鄭秉先說，國內廢除死刑的聲音有增加，台灣民情一向認為「殺人償命」，雖然政府並未廢除死刑，但現在真正執行死刑的也不多。

鄭秉先認為，等待執行死刑的受刑人，在監獄的每一天對他們來說，都是一種煎熬，對獄方來說，更是一種負擔，因為有的死刑犯會認為「反正都要死了，何必遵守這麼多規定！」

鄭秉先說，目前法官調查被告會依照犯罪情節是否重大，以及有無教化可能，但這兩部分的認定，其實都是很主觀的，殺人犯到底有無教化可能這件事，也不是很有公信力，民眾更感覺是見仁見智。

他認為，很多原本被判無期徒刑的被告，經過二審因為「有教化可能」就改判有期徒刑，很多被告幾乎都是「裝出來的」，因為知道自己逃過一死後，在監獄仍是那張嘴臉，完全毫無悔意，這不管是對社會或是對被害人家屬來說，根本就是二度傷害。

他認為，說真的，連第一線的獄政人員，都不敢說受刑人出獄後「是否已經教化」，法官憑什麼說他們「可以教化」這些被告？

他說，很多被害人家屬的心情，一直無法平復，那是因為許多被告就算服刑，卻連一聲道歉都沒有，更沒有賠償。

鄭秉先以他多年的獄政經驗觀察，被告抄經書、信教，就對法官說已經洗心革面，實在太抽象，這種人的演技超好，談到賠償被害人家屬，就一定推託，他建議，法官要以被告是否積極尋求被害人家屬的原諒，來代替「有無教化可能」做為量刑標準，否則，司法正義究竟是在保護好人還是壞人，民心已有定見。